Elazığ’da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Elazığ’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Elazığ’da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede son bir hafta içerisinde yapılan uygulamalarda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’ine ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda ise 4 parça halinde 15,24 gram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 6 gram esrar maddesi, 239 adet sentetik ecza maddesi, 23 adet extacy ve 1 adet hassas terazi ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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