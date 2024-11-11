Elazığ'da Polis Memuru Operasyon Sırasında Silahlı Saldırıya Uğradı

Elazığ’da ‘kasten yaralama, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece saatlerinde Ulukent Mahallesi Sugözü mevkiine gitti.

Yerleşim alanları dışında bulunan adresin karanlık olan bahçe kısmında, araçtan inen polis memuru Kadir Özal'a ateş açıldı. Olayda yaralanan Özal, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde kaldırılarak tedaviye alındı.

TUTUKLANDI

Polis memurunu yaralayan G.K. ile Y.K., olayda kullanılan tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA