Elazığ'da 'Pestisit' Kontrolleri, Tek Tek Denetleniyor

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelinde denetimlerini sürdürürken, hasat öncesi pestisit kontrolleri yapılıyor.

Bu çerçevede Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından sebze üretim alanlarında yürütülen hasat öncesi saha çalışmaları kapsamında, alınan biber numuneleri analiz edilmek üzere Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi.

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilen bu çalışmalarla, etiket bilgilerine uygun bitki koruma ürünü kullanımı denetlenmekte; böylece hem insan sağlığı hem doğal denge korunmakta ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliği desteklenmektedir. Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak ve tüketicilerimizin sağlıklı ürünlere ulaşmasını temin etmek amacıyla yürütülen ürün denetimleri ve üretici bilgilendirme faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA