Elazığ’da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı
Elazığ’da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Elazığ’da otomobilin elektirk direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Malatya yolu Durupınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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