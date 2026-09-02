Elazığ'da Örtü Yangını

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Karakoçan ilçesi Hamzalı köyünde, öğle saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER BÖLGEYE YAYILDI

Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi İtfaiyesi, Elazığ ve Bingöl'den Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Hamzalı köyünde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan örtü yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA