Elazığ'da Mide Bulandıran Skandal: Dayısının Cinsel İstismarda Bulunduğu 12 Yaşındaki Çocuk Hamile Kaldı

Türkiye'de kadınlar ve çocuklar hiçbir yerde, hiçbir zaman güvende değil. Mide bulandıran dehşetin bu seferki adresi Elazığ oldu. Öz dayısı, 12 yaşındaki yeğenine dehşeti yaşattı.

OKULDA RAHATSIZLANINCA...

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde geçen aralık ayında 12 yaşındaki kız çocuğu, eğitim gördüğü okulda rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde çocuğun hamile olduğu tespit edildi.

Hamilelik tıbbi müdahale ile sonlandırılırken, ifadesi üzerine kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirttiği dayısı M.T. gözaltına alındı.

DAYI TUTUKLANDI

M.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Kız çocuğu, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne getirilerek korumaya alındı. Alınan DNA örnekleri ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaynak: DHA