Elazığ’da Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Yaralandı

Kaza, Aksaray Mahallesi Tepe Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre seyir halindeki araç, şoförünün kontrolünü yitirmesinin ardından savrularak duvara çarptı.

Yaşanan kaza sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA