Elazığ’da Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Yaralandı

Elazığ’da seyir halindeki araç, şoförünün kontrolünü yitirmesi sonucu duvara çarparak kaza yaptı. Yaşanan kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Elazığ’da Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Yaralandı

Kaza, Aksaray Mahallesi Tepe Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre seyir halindeki araç, şoförünün kontrolünü yitirmesinin ardından savrularak duvara çarptı.

Yaşanan kaza sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Elazığ Trafik kazası
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