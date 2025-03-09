Elazığ’da Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Yaralandı
Elazığ’da seyir halindeki araç, şoförünün kontrolünü yitirmesi sonucu duvara çarparak kaza yaptı. Yaşanan kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray Mahallesi Tepe Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre seyir halindeki araç, şoförünün kontrolünü yitirmesinin ardından savrularak duvara çarptı.
Yaşanan kaza sonucu araçtaki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA