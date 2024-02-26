Elazığ'da maden ocağında göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1'i toprak altında

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi.

İlk belirlemelere göre 4 işçi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

AFAD'ın yaptığı açıklamada ise, "Elazığ ilimiz Alacakaya bölgesinde bir maden ocağında göçük meydana gelmiş olup ilk belirlemelere göre 3 maden işçisinin göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine AFAD, İtfaiye, Jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

KÖR NOKTALARDA OLAN BİR ÇALIŞMA

Tele1'e açıklamalarda bulunan Alacakaya Belediye Başkanı Başaran Yaşlı, göçük hakkında bilgi verdi.

Çalışmanın kör bir noktada olduğunu vurgulayan Yaşlı, şunları söyledi:

“İlk yardım ekipleri ulaşım sağladı. 2 yada 3 kişi toprak altında. Kör noktalarda olan bir çalışma. Göçük krom ocağında meydan geldi.”

VALİ: EKİPLERİMİZ YOĞUN ŞEKİLDE FAALİYET SÜRDÜRÜYOR

Göçük hakkında bilgi veren Elazığ Valisi Ömer Toraman, göçük altında kalan 2 işçinin kurtarıldığını kaydetti.

Toraman'ın açıklamaları şöyle:

"İlk etapta bir işçimiz kurtarıldı. Biraz önce de ikinci işçimizin kurtarıldığı haberini aldık. Şu anda göçük altında 2 işçinin kaldığını değerlendiriyoruz. Onlara da ulaşmak için arama kurtarma ekiplerimiz yoğun şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar."

3'ÜNCÜ İŞÇİ DE KURTARILDI

Alacakaya ilçesinde bulunan Bilfer Madencilik'e ait krom madeninde yerin bin 400 metre altında göçük meydana geldi. 3 işçinin kurtarıldığı, 1 işçiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ÖZGÜR ÖZEL: YÜREKLERİMİZİ AĞZIMIZA GETİRDİ

CHP Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen göçükle ilgili "Henüz Erzincan İliç'te göçük altındaki madencilerimize ulaşılmadan Elazığ'da krom madeninde meydana gelen kaza bir kez daha yüreklerimizi ağzımıza getirdi. Göçük altında bulunan madencimize bir an önce ulaşılması tek temennimizdir" ifadelerini kullandı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ: İTİBAR ETMEYİNİZ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, krom maden işletmesindeki göçüğe ilişkin, resmi kaynaklar dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi uyarısında bulunarak şunları aktardı.

"Kalan 1 işçinin kurtarılması için Jandarma, AFAD, UMKE ve ETİ Krom arama kurtarma ekipleri olay yerinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürmektedir. Elazığ Valiliği, yaşanan olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını duyurmuştur. Resmi kaynaklar dışındaki açıklamalara itibar etmeyiniz."

İLİÇ'TE DE TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELMİŞTİ

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Anagold Çöpler Altın Madeni'nin bulunduğu alanda toprak kayması meydana gelmişti.

Altın aramak için yoğun miktarda siyanür kullanılması sebebiyle toprak adeta erimişti.

Toprak altında 9 işçi kalırken, arama kurtarma çalışmaları geçtiğimiz gün durdurulmuştu.

Kaynak: İHA