Elazığ'da Kar Yağışının Kapattığı Yolları Açma Çalışmaları Sürüyor

Elazığ’da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu kapandı.

Ekipler, Elazığ’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışında kapanan 24 köy yolunu açma çalışmalarını sürdürdü. Teyakkuzda olan İl Özel İdaresi ekipleri kar yağışıyla birlikte harekete geçti. Bu çerçevede 26 köy yolu ulaşıma açılırken 24’ünde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA