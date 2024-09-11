Elazığ'da Feci Motosiklet Kazası: Sürücü ve Yolcu Öldü

Elazığ'da Zübeyde Hanım Caddesi'nde akşam saatlerinde, Furkan Bulanık idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Devrilen motosikletin sürücü ile arkasında bulunan yolcu, yola savruldu.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Bulanık ile Gür’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bulanık ve Gür’ün cenazeleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA