Elazığ’da Feci Kaza: Karşı Şeride Geçen Otomobil Takla Attı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek takla attı. Meydana gelen feci kaza sonucu sürücü araçta sıkıştı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Elazığ’da Feci Kaza: Karşı Şeride Geçen Otomobil Takla Attı

Elazığ-Malatya karayolunun 35’inci kilometresinde kaza meydana geldi. S.D. idaresindeki otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşı şeridine geçti. Kazada sürücü yaralandı.

Elazığ’da Feci Kaza: Karşı Şeride Geçen Otomobil Takla Attı - Resim : 1

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak olay yerinde hazır halde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ’da Feci Kaza: Karşı Şeride Geçen Otomobil Takla Attı - Resim : 2
Kazada, karşı şeritten otomobilin gelmemesi ise büyük bir facianın önüne geçti.

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Kaynak: İHA

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