Elazığ'da Dehşet: Kız Arkadaşını Vurup İntihara Kalkıştı!

Kadına şiddetin adresi bu sefer Elazığ oldu. Bir erkek, kız arkadaşını ensesinden vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan yaralılar tedavi altına alındı. Öte yandan şahsın ağabeyinin de kız arkadaşını öldürüp intihar ettiği ortaya çıktı.

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Elazığ'da Dehşet: Kız Arkadaşını Vurup İntihara Kalkıştı!

Olay, Abdullahpaşa Mahallesi 263. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre V.Ç., konuşmak için S.D.'nin evine gitti. Annesinin de evde bulunduğu sırada S.D. ile tartışan V.Ç., belinden çıkardığı silah ile kadına ateş etti.

Elazığ'da Dehşet: Kız Arkadaşını Vurup İntihara Kalkıştı! - Resim : 1

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerinde 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ensesine kurşun isabet eden S.D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan V.Ç. ise Elazığ Bingöl karayolu Akçakiraz bölgesinde intihar girişiminde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan V.Ç., ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da Dehşet: Kız Arkadaşını Vurup İntihara Kalkıştı! - Resim : 2

Her iki yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

AĞABEYİ DE ARKADAŞINI VURMUŞ

Öte yandan V.Ç.'nin ağabeyi H.Ç., Temmuz 2024'te yanındaki kızı öldürdükten sonra intihar etmiş, ikisinin cesedi Hazar Gölü kıyısında bir araçta bulunmuştu.

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Kaynak: İHA

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