Elazığ’da Ambulans Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
Elazığ’da ambulansın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3 sağlık çalışanı yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu 25’inci kilometresi Yalındamlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans, şarampole devrildi.
Kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık çalışanları, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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