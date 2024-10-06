Elazığ’da 700 Bin Lira Değerinde Sahte Para Bulundu

Elazığ’da düzenlenen sahte para operasyonunda 700 bin 500 TL değerinde 20 bin 450 Amerikan Doları ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli de tutuklandı.

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Elazığ’da 700 Bin Lira Değerinde Sahte Para Bulundu

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kuyumcular pasajında bir iş yerinde sahte Amerikan Doları karşılığında altın ve Türk Lirası aldığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Yapılan aramada; 409 banknot 50 dolar şeklinde toplam 700 bin 500 TL değerinde 20 bin 450 Amerikan Doları ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkarılan şüphelilerden biri tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol şartı verildi.

Kaynak: İHA

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