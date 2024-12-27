Elazığ'da 7 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekiplerinin çalışmalarında 7 kilo 882 gram esrar ele geçirildi. Bir şüphelisi ise gözaltına alındı.

Elazığ'da 7 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede merkez Sanayi Mahallesi’nde 1 şüpheli şahsın ikametine ait depoda yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere 4 parça halinde 7 kilo 882 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İHA

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