Ela Rümeysa Cebeci Yeniden Adliyede! Ek İfade Verdi

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rumeysa Cebeci, ifadesi alınmak üzere 4. kez adliyeye getirildi. Daha önce uyuşturucu kullanmadığını söyleyen Cebeci, 20 Aralık’ta verdiği ek ifadesinde bu beyanını geri çekerek uyuşturucu kullandığını kabul etmişti. Cebeci ifadesinde, kimseye uyuşturucu madde satmadığını vurgulamış, telefonlarının şifrelerini de kendi rızasıyla verdiğini belirtmişti.

KABULLENDİ

Ek ifadesinde, kanında ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu kullanımına dair deliller bulunduğunu kabul eden Cebeci, uyuşturucuyu geçmiş dönemde kullandığını, ancak kimyasal ya da sentetik uyuşturucu kullanmadığını öne sürdü.

Kaynak: Sabah Gazetesi