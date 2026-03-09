El Freni Dehşeti Küçük Öykü'yü Hayattan Kopardı: Annenin Feryadı Yürekleri Dağladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kaldırımda dedesi Piri Durgut (70) ve ağabeyi Ayaz (13) ile birlikte yürürken sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin çarptığı Öykü Durgut (11) toprağa verildi. Aynı kazada Ayaz ile birlikte yaralanan Piri Durgut’un emekli maaşını aldığı, torunlarını bayram hediyesi almaya götürdüğü bildirildi.

Son Güncelleme:
El Freni Dehşeti Küçük Öykü'yü Hayattan Kopardı: Annenin Feryadı Yürekleri Dağladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi’nde meydana geldi. Mücahit S.’nin (30) yol kenarına park edip markete gittiği 34 GYL 461 plakalı otomobil, yokuş aşağı hareket etti. Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu öne sürülen otomobil, hızlanıp yaklaşık 300 metre ileride el ele tutuşarak kaldırımda yürüyen Piri Durgut ile torunları Ayaz ve Öykü Durgut'a çarptı.

El Freni Dehşeti Küçük Öykü'yü Hayattan Kopardı: Annenin Feryadı Yürekleri Dağladı - Resim : 1

Yayaları altına alan otomobil, bir sitenin duvarına ve direğe çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan dede ve torunlarını İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

El Freni Dehşeti Küçük Öykü'yü Hayattan Kopardı: Annenin Feryadı Yürekleri Dağladı - Resim : 2

Tedaviye alınan yaralılardan Öykü Durgut, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı duyup hastaneye gelen kardeşlerin annesi Elif G. (34) büyük üzüntü yaşarken, otomobil sürücüsü ise kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

El Freni Dehşeti Küçük Öykü'yü Hayattan Kopardı: Annenin Feryadı Yürekleri Dağladı - Resim : 3

Kazada hayatını kaybeden Öykü Durgut, cenaze namazının kılınması için Mahmudiye Mahallesi’ndeki Hürriyet Cami’sine getirildi. Anne Elif G. Kızının tabutuna sarılıp, fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Öykü Durgut, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

El Freni Dehşeti Küçük Öykü'yü Hayattan Kopardı: Annenin Feryadı Yürekleri Dağladı - Resim : 4

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen dede Durgut’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, yaralı torunu Ayaz Durgut’un ise durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Öte yandan, olay günü Piri Durgut’un emekli maaşını aldıktan sonra iki torunuyla beraber bayram hediyesi almak için sokağa çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı, Gündem Orta Doğu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplandı, Gündem Orta Doğu
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Özgür Özel Dahil Dört Vekilin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'de Özgür Özel Dahil Dört Vekilin Fezlekesi TBMM'de
ÇOK OKUNANLAR
Almanya’da Tarihi Zafer: Cem Özdemir Eyalet Başbakanlığı Seçimini Kazandı Cem Özdemir Eyalet Başbakanlığı Seçimini Kazandı
SSK, Bağkur, Dul Yetim Aylığı Alanlar Dikkat! Bayram İkramiyesi Hangi Tarihte Ödenecek? Bayram İkramiyesi Hangi Tarihte Ödenecek?
Orta Doğu'da Füze Yağmuru! Ölü Sayısı Her Geçen Saat Yükseliyor İran, 'ABD ve İsrail İle İşbirliği Yapan' Vatandaşlarının Malvarlıklarına El Koyacak
İran, Yeni Dini Liderini Duyurdu: Mücteba Hamaney İran, Yeni Dini Liderini Duyurdu: Mücteba Hamaney
AFAD Duyurdu: Denizli'de Deprem AFAD Duyurdu! Denizli'de Deprem