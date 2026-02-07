Ekrem İmamoğlu'nun Koruması Bektaş Kamburoğlu Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, “Yolsuzluk” soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu’nu gözaltına aldı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun korumalarından Bektaş Kamburoğlu'nu gözaltına aldı. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını ve yardımcılığını yaptığı da iddia edilen Bektaş Kamburoğlu İstanbul il Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

