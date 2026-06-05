Ekrem İmamoğlu'nun Davası Ertelendi

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Ekrem İmamoğlu hakkında, AK Parti’li Şadi Yazıcı’nın Tuzla Belediye Başkanı olduğu dönemde yaşanan tartışma nedeniyle “kamu görevlisine alenen hakaret” iddiasıyla dava açılmıştı.

Basit yargılama usulüyle görülen davada mahkeme İmamoğlu hakkında beraat kararı vermiş, itiraz üzerine yapılan yargılamada da yeniden beraat kararı çıkmıştı. Ancak karar istinaftan dönmüş ve dosyada ilk derece mahkemesinde yeniden yargılama yapılmasına karar verilmişti.

CEZAEVİ ARACI KRİZİ

İmamoğlu hakkında bu davada 2 yıl 7 aya kadar hapis ve siyasi yasak istenirken bugün yapılacak yeniden yargılamanın ilk duruşmasında SEGBİS ve servis aracı krizi yaşandı.

Sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürülmek üzere cezaevi servisine bindirilen İmamoğlu, yaklaşık 60 kilometre yol gittikten sonra aracın bozulduğu gerekçesiyle geri döndürüldü.

Cezaevinden SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katılan İmamoğlu yaşananlara tepki göstererek "“Bu yapılan yanlışa ne Türk askerini ne de şoförü alet etmeyin dedim. Bunun ayıp, yazık ve günah olduğunu söyledim. İtiraz ettim” dedi.

'HUZURDA SAVUNMA YAPMAK İSTİYORUM'

Hakimin “Ekleyeceğiniz bir şey var mı?” sorusu üzerine İmamoğlu, savunmasını mahkeme huzurunda yapmak istediğini söyledi.

İmamoğlu, “Ben huzurda savunma yapmak istiyorum. Sebebi de yüce Türk yargısını yerle bir etmek isteyenlere karşı sizin gibi yargıçların vermesi gereken mücadeleyi veriyorum” dedi.

İmamoğlu son olarak, “Adil yargılamayı katletmeye çalışan bir düzenle karşı karşıyayım. Ben bugün bunu yapanları yüce Türk milletine şikayet ediyorum” ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, ara kararında İmamoğlu’nun duruşmada hazır edilmesi için müzekkere yazılmasına karar verdi.

Duruşma 11 Eylül tarihine ertelendi.

Kaynak: ANKA