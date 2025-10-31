Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı.
İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ
Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Özkan polis nezaretinde ifadeye götürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
