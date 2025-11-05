İBB 'Yolsuzluk' Soruşturması Genişliyor! Ekrem İmamoğlu’nun Babası ve Oğlu İfade Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek ifade verdi.

'YOLSUZLUK' SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu zanlılar hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamaları yöneltiliyor.

'RÜŞVET VE MALVARLIĞI AKLAMA' SORUŞTURMASI

Hasan ve Selim İmamoğlu’nun, soruşturma kapsamında “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddialarıyla ilgili şüpheli sıfatıyla ifadelerine başvuruldu. İki ismin savunmalarının alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldıkları öğrenildi.

YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Soruşturma sürecinde, sulh ceza hâkimliğince Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Savcılığın talimatı doğrultusunda yürütülen ifade işlemlerinin ardından, dosyadaki delillerin değerlendirilmesine devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA