İBB 'Yolsuzluk' Soruşturması Genişliyor! Ekrem İmamoğlu’nun Babası ve Oğlu İfade Verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, ‘rüşvet’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla ifade verdi.

Son Güncelleme:
İBB 'Yolsuzluk' Soruşturması Genişliyor! Ekrem İmamoğlu’nun Babası ve Oğlu İfade Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek ifade verdi.

'YOLSUZLUK' SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu zanlılar hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamaları yöneltiliyor.

İBB 'Yolsuzluk' Soruşturması Genişliyor! Ekrem İmamoğlu’nun Babası ve Oğlu İfade Verdi - Resim : 1

'RÜŞVET VE MALVARLIĞI AKLAMA' SORUŞTURMASI

Hasan ve Selim İmamoğlu’nun, soruşturma kapsamında “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddialarıyla ilgili şüpheli sıfatıyla ifadelerine başvuruldu. İki ismin savunmalarının alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne çağrıldıkları öğrenildi.

YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

İBB 'Yolsuzluk' Soruşturması Genişliyor! Ekrem İmamoğlu’nun Babası ve Oğlu İfade Verdi - Resim : 2

Soruşturma sürecinde, sulh ceza hâkimliğince Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Savcılığın talimatı doğrultusunda yürütülen ifade işlemlerinin ardından, dosyadaki delillerin değerlendirilmesine devam edileceği öğrenildi.

‘Casusluk’ Soruşturması: İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan İçin Tutuklama Kararı‘Casusluk’ Soruşturması: İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan İçin Tutuklama KararıSiyaset
İBB'ye 'Veri Sızıntısı' Soruşturmasında Flaş Gelişme! 5 Kişi Gözaltına AlınmıştıİBB'ye 'Veri Sızıntısı' Soruşturmasında Flaş Gelişme! 5 Kişi Gözaltına AlınmıştıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Emekli Polise Uyuşturucu Sevkiyatında Suçüstü Emekli Polise Uyuşturucu Sevkiyatında Suçüstü
Tek Isırığı Bile Öldürmeye Yetiyor! Yolda Giderken Gördü, Elleriyle Yakaladıktan Sonra Dehşete Düştü Yolda Giderken Gördü, Elleriyle Yakaladıktan Sonra Dehşete Düştü
ÇOK OKUNANLAR
Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi
Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye Kayyım Atandı İki Holdinge Kayyım Atandı
CHP'nin İtirazı Reddedildi: Mahkemeden İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı Mahkemeden İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı
Sandıktan Tarihi Zafer! Zohran Mamdani, New York’un İlk Müslüman Belediye Başkanı Seçildi ABD'de Bir İlk... New York’a Müslüman Belediye Başkanı
Milyonları Etkileyecek Zam Yolda! e-Devlet’ten Başvurmak Bedava, Geç Kalan Çok Ödeyecek Milyonları Etkileyecek Zam Yolda! e-Devlet’ten Başvurmak Bedava, Geç Kalan Çok Ödeyecek