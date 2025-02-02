Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Sandık' Yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı konuşmada, "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır.



Bunun için AK Parti olarak 2028 cumhurbaşkanlığı ve 2029 mahallî idareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz.…