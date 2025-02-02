Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Sandık' Yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır" sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi. Sandık çağrısı yapan İmamoğlu, "Millet büyüktür, hodri meydan, hemen seçim!" ifadelerini kullandı.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Sandık' Yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı konuşmada, "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN YANIT

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın bu konuşmasını sosyal medya hesabından alıntılayarak yanıt verdi. İmamoğlu paylaşımında sandık çağrısı yaptı.

İmamoğlu, "Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır. Millet büyüktür! HODRİ MEYDAN, HEMEN SEÇİM" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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