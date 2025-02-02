Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Sandık' Yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır" sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi. Sandık çağrısı yapan İmamoğlu, "Millet büyüktür, hodri meydan, hemen seçim!" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı konuşmada, "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır" ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 2, 2025
Bunun için AK Parti olarak 2028 cumhurbaşkanlığı ve 2029 mahallî idareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz.…
İMAMOĞLU'NDAN YANIT
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın bu konuşmasını sosyal medya hesabından alıntılayarak yanıt verdi. İmamoğlu paylaşımında sandık çağrısı yaptı.
İmamoğlu, "Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır. Millet büyüktür! HODRİ MEYDAN, HEMEN SEÇİM" dedi.
👍— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 2, 2025
Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır.
Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır.
Millet büyüktür!
HODRİ MEYDAN
HEMEN SEÇİM pic.twitter.com/dRmgSasMLD
Kaynak: Haber Merkezi