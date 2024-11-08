Ekrem İmamoğlu ve Erkan Baş'tan 'Kayyım' Görüşmesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyım atamalarına tepki çekmek için parti liderleriyle görüşmelerine devam ediyor. Bu kapsamda İmamoğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından İmamoğlu ve Baş ortak açıklama gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu ve Erkan Baş'tan 'Kayyım' Görüşmesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ı TİP İstanbul İl Örgütü'nde saat 17.30'da ziyaret etti. Görüşmenin ardından ortak açıklama ypaıldı.

Önce CHP'li Esenyurt Belediyesi, ardından DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atanmasının ardından Mısır programını yarıda kesen Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye dönmüştü.

İMAMOĞLU’NDAN KAYYIM ZİYARETLERİ

İmamoğlu, kayyım gündemiyle Meclis'te temsil edilen bütün siyasi partilerin liderlerinden randevu talep etmiş ve salı günü Özgür Özel, Temel Karamollaoğlu, Müsavat Dervişoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Ümit Özdağ ile görüşmüştü. İmamoğlu, çarşamba günü ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a da bir ziyaret gerçekleştirmişti.

İmamoğlu'na MHP lideri Devlet Bahçeli randevu vermezken DEM Parti Eş Genel Başkanları ise kayyIm atanan bölgelerde oldukları için görüşme sağlanamamıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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