Ekran Bir Anda Dondu! WhatsApp Web Çöktü mü?

WhatsApp Web kullanıcıları akşam saatlerinde erişim sorunu yaşadı. Tarayıcıdan giriş yapanlar 'sayfa yüklenemiyor' hatasıyla karşılaşırken, şirketten henüz resmi açıklama gelmedi.

Son Güncelleme:
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta akşam saatlerinde erişim sorunu ortaya çıktı. Özellikle Web sürümünü kullananlar, bağlantının açılmadığını fark edince sosyal medyada "Çöktü mü?" paylaşımları art arda geldi.

Downdetector verilerine göre, son 24 saatte bildirilen hata raporlarında ani bir yükseliş yaşandı.
Uygulamanın mobil versiyonu sorunsuz çalışırken, tarayıcıdan giriş yapan kullanıcılar sayfanın yüklenmediğini bildiriyor. Şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AYRINTILAR GELİYOR...

