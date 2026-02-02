EKPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26'dan itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA