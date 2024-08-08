Ekonomistlerden Merkez Bankası'nın Enflasyon Tahminine İlk Tepki: Asgari Ücrete 'Sefalet' Zammı Geliyor!

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korudu. 2025 ve 2026 tahminleri ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde kaldı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri ve para politikası kararları, ekonomistlerin tepkisini çekti. Ekonomistler amacın yeni yılda asgari ücreti sadece yüzde 14 artırmak olduğunu öne sürdü.

Son Güncelleme:
Ekonomistlerden Merkez Bankası'nın Enflasyon Tahminine İlk Tepki: Asgari Ücrete 'Sefalet' Zammı Geliyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korudu. 2025 ve 2026 tahminleri ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde kaldı.

Ekonomistler, enflasyon hedefinin sabit tutulmasına tepki gösterdi.

ASGARİ ÜRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Dr. M. Murat Kubilay, amacın yeni yılda asgari ücreti sadece yüzde 14 artırmak olduğunu ve piyasa beklentilerinin yüzde 25 olmasına rağmen hedefin sabit tutulduğunu söyledi.

İŞSİZLİK KAPIDA!

Ömer Rıfat Gencal, Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde 38 enflasyon tahminini değiştirmemesi ve 2025 beklentisini yüzde 14'te tutmasının büyük bir daralma ve işsizlik tehlikesi yaratabileceğini ifade etti. Gencal, politika faizinin yüksek kalmaya devam edeceği mesajını aldığını belirtti.

'RAPORUN İNANDIRICILIĞI ZAYIFLADI'

Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, son raporda yer alan yıl sonu enflasyon tahmin aralığının 34-42 olarak tutulmasını eleştirdi. Kara, tahminlerin değiştirilmemesinin raporun inandırıcılığını zayıflattığını belirtti.

Etiketler
Asgari Ücret Enflasyon
Son Güncelleme:
Hastane Çıkışı Acı Kaza! İlaç Almaya Giderken Öldü Hastane Çıkışı Acı Kaza! İlaç Almaya Giderken Öldü
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı'ndan Dikkat Çeken Çıkış: Instagram'dan Sonra Sıra TikTok'ta mı? Instagram'dan Sonra Sıra TikTok'ta mı?
İstanbul'a Çok Yakın! Görenler Ayrılamıyor ; Bolu'nun En Güzel İlçesiymiş... İstanbul'a Çok Yakın! Görenler Ayrılamıyor ; Bolu'nun En Güzel İlçesiymiş...
Pilotlar Neden Sakal Bırakamıyor? İşin Aslı Meğer Çok Başkaymış Pilotlar Neden Sakal Bırakamıyor? İşin Aslı Meğer Çok Başkaymış
ÇOK OKUNANLAR
Kulisler Hareketlendi: AKP, 23. Kuruluş Yıl Dönümünde Yeni Transferlere Hazırlanıyor AKP Yeni Transferlere Hazırlanıyor
Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu: Beşiktaş’tan Sonra… Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu
Konum Ankara: Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti
Yılın Üçüncü Raporu Açıklandı: Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Değiştirmedi! Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Belli Oldu
Kılıçdaroğlu’nun Ekibinden Altan Sancar’a Kritik Açıklamalar: Şubat Ayından Önce Geri mi Dönüyor? Kılıçdaroğlu’nun Ekibinden Altan Sancar’a Kritik Açıklamalar