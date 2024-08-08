Ekonomistlerden Merkez Bankası'nın Enflasyon Tahminine İlk Tepki: Asgari Ücrete 'Sefalet' Zammı Geliyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korudu. 2025 ve 2026 tahminleri ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde kaldı.

Ekonomistler, enflasyon hedefinin sabit tutulmasına tepki gösterdi.

ASGARİ ÜRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Dr. M. Murat Kubilay, amacın yeni yılda asgari ücreti sadece yüzde 14 artırmak olduğunu ve piyasa beklentilerinin yüzde 25 olmasına rağmen hedefin sabit tutulduğunu söyledi.

Korkulan oldu ve 2025 enflasyon hedefi sabit tutuldu. Amaçları yeni yılda asgari ücreti sadece %14 artırmak. Ses çıkmasın diye bunun üstüne birkaç puan eklemek. Katılımcıları belirsiz piyasa anketinde bile 2025 beklentisi %25 idi. Yazık! https://t.co/kOxpdj5c3k — Dr. M. Murat Kubilay (@mmkubilay) August 8, 2024

İŞSİZLİK KAPIDA!

Ömer Rıfat Gencal, Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde 38 enflasyon tahminini değiştirmemesi ve 2025 beklentisini yüzde 14'te tutmasının büyük bir daralma ve işsizlik tehlikesi yaratabileceğini ifade etti. Gencal, politika faizinin yüksek kalmaya devam edeceği mesajını aldığını belirtti.

Bizi gerçekten büyük bir daralma ve büyük bir işsizlik bekliyor olmalı..@Merkez_Bankasi sadece yıl sonu %38 tahminini değiştirmedi 2025 için enflasyon beklentisini de %14'te tuttu..



Politika faizi herkesin beklediğinden daha "Yüksek Kalmaya" devam edecek mesajını alıyorum... pic.twitter.com/sYw5rffCqT — Ömer Rıfat Gencal (@omgencal) August 8, 2024

'RAPORUN İNANDIRICILIĞI ZAYIFLADI'

Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, son raporda yer alan yıl sonu enflasyon tahmin aralığının 34-42 olarak tutulmasını eleştirdi. Kara, tahminlerin değiştirilmemesinin raporun inandırıcılığını zayıflattığını belirtti.