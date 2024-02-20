Ekonomik kriz burasına gelen vatandaş, AKP'nin seçim aracının önünü kesti: Şuraya bak şuraya! 200 lira burası...

Bursa’nın Gemlik ilçesinde alışverişten dönen eli bastonlu yaşlı bir vatandaş, AKP'nin seçim aracını görünce pahalılığa isyan etti.

AKP’nin seçim aracının önüne geçerek durduran vatandaş, elindeki poşeti göstererek, “Şuraya bak şuraya! 200 lira burası” dedi.

Araçtan inen kişi tarafından AKP’li Tevfik Yılmaz ile görüştürme isteğini reddeden vatandaş, “Hayır kimseyle görüşmeyeceğim. Buradayım işte ben. Allah yiye yiye batırsın” dedi.

Yaşlı vatandaş daha sonra aracın önünden ayrılarak yoluna devam etti. O onlar bir başka vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi ve basınla paylaşıldı.

Kaynak: ANKA