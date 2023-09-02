Ekonomi dünyasını sarsan ölüm: Henüz 35 yaşında hayatını kaybetti

Ekonomi dünyasının yakından tanıdığı Dinamik Yatırım Menkul Değerler Baş Ekonomisti Enver Erkan 35 yaşında hayatını kaybetti. Erkan bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Finansal piyasalar üzerine televizyon, gazete ve internet sitelerinde yaptığı değerlendirmelerle tanınan Enver Erkan’ın cenazesi 3 Eylül Pazar Günü memleketi Rize'de toprağa verilecek.

ENVER ERKAN KİMDİR?

İstanbul'da 1988 yılında dünyaya gelen Enver Erkan, Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Lisesi'nden mezun olduktan sonra Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Ekonomi ve Finans Bölümü'nü tamamladı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Finansal Ekonomi masterı yaptı.

İş hayatına 2013 yılında ALB Menkul Değerler'de Araştırma Analisti olarak başlayan Enver Erkan, 2016 yılında Araştırma Müdür Yardımcısı ve Ekonomist olarak Global Kapital Group'a geçti. 2018 yılında GCM Yatırım'da Ekonomist olarak görev alan Erkan, 2019 yılında Tera Yatırım'da Baş Ekonomist görevine getirildi. Enver Erkan, Mart ayı itibarıyla Dinamik Yatırım Menkul Değerler bünyesine katılmıştı.