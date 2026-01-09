Ekol TV'ye 'Kara Para Aklama' Soruşturması
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekol TV’ye yönelik "kara para aklama" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Geçtiğimiz ay kapanan Ekol TV'ye yönelik soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında kanalın eski sahibi iş insanı Mübariz Mansimov, yasadışı bahisle yargılanan Veysel Şahin, Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve kanalın kurucusu avukat Ersan Şen şüpheli sıfatıyla dosyaya eklendi.
ŞÜPHELİ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheli sayısı 12'ye yükseldi. Dosya yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
Yaklaşık bir buçuk sene yayın yapan Ekol TV, 22 Aralık 2025 tarihinde kapanmıştı.
