Ekmek Satışında Yeni Dönem: Fırıncılar Tepkili

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ekmeğe yeni standartlar getiriyor. Yeni düzenlemeye göre, ekmeklerde etiket bulunacak ve etiketin üzerinde gerekli tüm bilgiler yer alacak.

Özellikle fırınlarda günlük üretilen ve tüketilen ekmekler için getirilen etiket zorunluluğu, fırıncılık sektöründe tartışma yarattı. Yeni düzenlemeyle birlikte ambalajın üzerindeki etikette, tüketicinin merak ettiği her türlü bilgi yer alacak.

Fırıncılar bu duruma karşı, "Biz zaten günlük ve sıcak ekmek üretiyoruz, etikete gerek duymuyoruz" şeklinde yorum yaptılar.

ATV Haber'e konuşan fırıncı Fehmi Aksünür ise "Sıcak sıcak satış varken, soğuk satıştan kim faydalanır? Müşteri rahatça ekmeğini almak ister. Akşamdan kalan ekmeği biz sabah satamayız. Sıcak çıkan ekmeği bekletemeyiz. Kimse almaz" dedi.