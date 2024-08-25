Ekmek Satışında Resmen Zorunlu Oldu: Yeni Dönem Başladı

Yapılan bu düzenleme, fırıncılar arasında memnuniyetsizlik yarattı. Bazı fırıncılar, günlük ve sıcak ekmek üretimi yaptıkları için etiketleme gereksinimini gereksiz bulduklarını belirttiler. ATV Haber’e konuşan fırıncı Fehmi Aksünür, "Sıcak ekmek satışı yaparken etiketlemeye gerek duymuyoruz. Müşteri taze ekmeği tercih eder. Akşamdan kalan ekmeği sabah satmamız mümkün değil ve sıcak ekmeği uzun süre bekletemeyiz" dedi.

Bir diğer fırıncı İshak Atış ise, "Paketlenmiş ekmek üretmiyoruz ve ekmeklerimizde katkı maddesi kullanmıyoruz" diyerek etiketleme düzenlemesinin ekstra maliyet getireceğine dikkat çekti.

Yeni düzenlemeye göre, ekmeklerin belirli hijyen standartlarına uyması bekleniyor. Ekmeklerin kabarmış, iyi pişmiş ve yanmamış olması gerekiyor. Ayrıca, elle teması önlemek amacıyla ambalajsız ekmeklerin ya kağıda sarılması ya da poşetle kaplanması gerekecek.

Ambalajlı ekmeklerde ise, kullanılan un türü, üretim tarihi, son kullanma tarihi ve raf ömrü gibi bilgilerin etikette yer alması sağlanacak. Bu düzenlemeler, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri kolayca erişebilmesini amaçlıyor.