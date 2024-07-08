Ekipler Boğuldu Diye Gölde Ararken Evde Çıktı

Gölde kayıp olduğuna yönelik ihbar, ekipleri harekete geçirdi. Film sahnelerini aratmayan olayda, boğuldu diye aranan şahıs evde çıktı.

Son Güncelleme:
Ekipler Boğuldu Diye Gölde Ararken Evde Çıktı

Antalya'da ırmağa girdiği arkadaşını göremeyen şahıs, boğulduğunu düşünerek ekipleri harekete geçirdi. Gerçek çok sonra ortaya çıktı...

Manavgat’ın Şavlak mevkisinde ırmağa giren bir kişinin gözden kaybolduğu, boğulmuş olabileceği ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. İtfaiyeye bağlı kurtarma botu bölgeyi didik didik ararken, kayboldu ihbarı yapılan kişinin biraz ileride ırmaktan çıkarak evine gittiği belirlendi.

112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir kişi, arkadaşının Şavlak mevkisinde serinlemek amacıyla Manavgat Irmağı’na girdiğini, uzun bir süre geçmesine rağmen geri dönmediğini ve boğulmuş olabileceğini söyledi. İhbar üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti.

Polisler şahsın ırmağa girdiği yerden itibaren kıyıdan arama yaparken, itfaiyeye ait bot bölgede arama çalışması yaptı. Ekiplerin yaklaşık 1 saati aşkın bir süre yaptığı arama sırasında şahsın Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde yarı çıplak vaziyette görüldüğü ihbarı geldi. Polis ekipleri, şahsın Şavlak mevkisinden ırmağa girdiğini, bir süre yüzdükten sonra kıyıya çıkarak evine gittiğini belirledi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
6.Sezon İçin Gün Sayan Kuruluş Osman'da Flaş Ayrılık! Kadroya Veda Etti 6.Sezon İçin Gün Sayan Kuruluş Osman'da Flaş Ayrılık! Kadroya Veda Etti
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
Herkesin Evinde Var! Tuvaletten Daha Kirli Hem de 17 Bin Kat Herkesin Evinde Var! Tuvaletten Daha Kirli Hem de 17 Bin Kat
AYM Öğretim Görevlisini Haklı Buldu! İfade Özgürlüğü Vurgusu AYM Öğretim Görevlisini Haklı Buldu!
ÇOK OKUNANLAR
Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz? Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz?
En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam: Erdoğan'a Sunulacak En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam
Para Taşımak Zorlaştı... Büyük Banknotlar Yolda Büyük Banknotlar Yolda
Doktor Muayenesi 33 Lira, Kira 5 Bin Lira. TÜİK Vatandaştan Neleri Saklıyor? TÜİK Vatandaştan Neleri Saklıyor?
AKP'nin İkinci Adamı 'Erdoğan-Özel' Görüşmesinin Bilinmeyenlerini Anlattı: 'Alışkın Olmadığımız Bir Şeydi' AKP'nin İkinci Adamı 'Erdoğan-Özel' Görüşmesinin Bilinmeyenlerini Anlattı