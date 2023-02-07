Ekipler 3 yaşındaki Meryem'i ve babasını kurtardı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Malatya'da çöken bir binada mahsur kalan 3 yaşındaki Meryem ile babası ekiplerin çalışmaları sonucunda enkaz altından kurtarıldı

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler birçok ilde olduğu gibi Malatya'da da can kaybı, yaralanmalar ve hasara neden oldu.

Deprem nedeniyle Malatya'ya AFAD koordinesinde birçok ekip sevk edildi. Ekipler, depremin ilk saatlerinden itibaren yoğun mesai harcayarak enkazda kalanları kurtarmaya başladı.

Sanayi sitesi civarında çöken bir binadan ses alan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında önce çöken binada mahsur kalan 3 yaşındaki Meryem daha sonra ise babası Fatih kurtarıldı. Kurtarılan baba ve kızı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü.

 
 
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