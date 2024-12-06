Ehliyette Yeni Uygulama! 81 İldeki Araç Sahiplerini İlgilendiriyor

Eski tip ehliyetini yenilemeyen sürücülere trafikte yakalanmaları halinde 4 bin 64 TL ceza kesilecek. Bu cezanın 12 bin TL’ye çıkarılması bekleniyor.

Ehliyet yenileme ücreti kaç TL?



Eski tip ehliyet nedeniyle 12 bin TL ceza yemek yerine ehliyet yenilemek çok daha makul. Eski tip ehliyeti yenilemek için ödenecek ücret 15 TL. Yeni tip sürücü belgesi için yenileme ücreti ise 769 TL.