Ehliyette Yeni Düzenleme: Yaş Sınırı Yine Değişti Bu Kişiler Araç Kullanamayacak

DÜZENLEMENİN DETAYLARI VE KAPSAMI

Söz konusu düzenleme, 2023 yılı Aralık ayında başlatılan geçici bir uygulama olup, 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak. Bakanlık, bu düzenlemeyi pandemi sonrası artan ticaret hacmi ve sürücü arzındaki yetersizliği dengelemek amacıyla hayata geçirdi. Ayrıca, ticari taşımacılık yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olma zorunluluğu da devam ediyor.

YAŞLI SÜRÜCÜLER İÇİN EK DÜZENLEMELER

Düzenlemeye ek olarak, 65 yaş üstü sürücüler için her üç yılda bir zorunlu ehliyet yenileme şartı devam ediyor. 80 yaşını dolduran sürücülerde ise bu yenileme süresi iki yıla indirildi. Bu sürücülerin sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması ve araç kullanmaya uygun olup olmadıklarının test edilmesi zorunluluğu getirildi.