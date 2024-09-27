Ehliyette Yeni Düzenleme: Yaş Sınırı Yine Değişti Bu Kişiler Araç Kullanamayacak
2024 yılında yapılan yeni düzenlemelerle ehliyet yaş sınırında önemli değişiklikler hayata geçirildi. Artık 69 yaşını dolduran sürücüler, ticari araç kullanma hakkını kaybedecek. Yeni değişiklik, özellikle ticari taşımacılık yapan sürücüler için kritik bir rol oynuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda, ticari araç kullanımında yaş sınırı 69 olarak belirlendi. 68 yaşını doldurup 69 yaşına giren sürücüler, ticari taşıtlar için gerekli olan ehliyeti kullanamayacak. Bu düzenleme, otobüs şoförleri ve kamyon gibi ticari araçları kullananlar için büyük bir değişiklik anlamına geliyor.
DÜZENLEMENİN DETAYLARI VE KAPSAMI
Söz konusu düzenleme, 2023 yılı Aralık ayında başlatılan geçici bir uygulama olup, 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak. Bakanlık, bu düzenlemeyi pandemi sonrası artan ticaret hacmi ve sürücü arzındaki yetersizliği dengelemek amacıyla hayata geçirdi. Ayrıca, ticari taşımacılık yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olma zorunluluğu da devam ediyor.
YAŞLI SÜRÜCÜLER İÇİN EK DÜZENLEMELER
Düzenlemeye ek olarak, 65 yaş üstü sürücüler için her üç yılda bir zorunlu ehliyet yenileme şartı devam ediyor. 80 yaşını dolduran sürücülerde ise bu yenileme süresi iki yıla indirildi. Bu sürücülerin sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması ve araç kullanmaya uygun olup olmadıklarının test edilmesi zorunluluğu getirildi.