Ehliyette Yeni Döneme Geçildi! Bu Sınırı Geçenler Ehliyetinden Olacak
Türkiye'de ehliyet yaş sınırı ile ilgili yapılan yeni düzenlemeyle, belirli bir yaşın üzerinde olan sürücüler artık trafiğe çıkamayacaklar. İşte yeni ehliyet düzenlemesine dair detaylar.
81 ildeki ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Posta'nın aktardığı habere göre; Ehliyete getirilen düzenlemenin temel amacı, trafik güvenliğini artırmak ve yaşlı sürücülerin trafikte oluşturabileceği riskleri en aza indirmek.
Türkiye genelinde yapılan yeni bir düzenleme ile artık belirli bir yaş sınırını aşan sürücüler, ehliyet sahibi olsalar bile araç kullanamayacaklar.