Ehliyette Yeni Döneme Geçildi! Bu Sınırı Geçenler Ehliyetinden Olacak

81 ildeki ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Posta'nın aktardığı habere göre; Ehliyete getirilen düzenlemenin temel amacı, trafik güvenliğini artırmak ve yaşlı sürücülerin trafikte oluşturabileceği riskleri en aza indirmek.

Türkiye genelinde yapılan yeni bir düzenleme ile artık belirli bir yaş sınırını aşan sürücüler, ehliyet sahibi olsalar bile araç kullanamayacaklar.