Ehliyette Kritik Değişiklik! Yanınızda Taşımanıza Gerek Kalmadı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulaması büyük ilgi görüyor. Uygulama sayesinde sürücü belgesi bilgileri artık T.C. kimlik kartlarına entegre ediliyor ve vatandaşlar trafikte tek bir belge taşımakla yetiniyor. Son verilere göre, bu uygulamadan yararlanan vatandaş sayısı 6 milyon 275 bine ulaştı.

Yeni nesil sürücü belgesi bilgilerinin kimlik kartlarına yüklenmesiyle vatandaşların hayatı kolaylaşırken, bürokratik işlemler de azalıyor. Uygulama sayesinde vatandaşlar, nüfus müdürlüklerine giderek bu hizmeti ücretsiz olarak alabiliyorlar.