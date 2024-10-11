Ehliyetsiz Sürücü Ölüme Sebep Oldu!

Muğla'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ehliyetsiz Sürücü Ölüme Sebep Oldu!

Muğla'nın Datça ilçesinde İskele Mahallesi Kargı Yolu Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. (17) idaresindeki otomobil ile Erhan Körnek (17) yönetimindeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Körnek savrulan motosikletten düşerken, iddiaya göre A.Ş. otomobil ile birlikte olay yerinden kaçtı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Körnek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Körnek'in acı haberin ailesi ve sevenleri yasa boğuldu. Kaza sonrası olay yerinden kaçtığı iddia edilen A.Ş. ise polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alınırken şahsın ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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