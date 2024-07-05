Ehliyetsiz Sürücü Dehşeti! Polisi Ezdi

Bursa’da ehliyetine el konulan bir sürücü, ters yönden gelip polislerin kontrol noktasına takıldı. Trafik polisinin dur ihtarına uymayan sürücü trafik polisini ezmeye kalkıştı, kaçtı. Polisin yere düşmesi ve ölümden dönmesi İHA kamerasına yansırken, yakalanan sürücüye 130 bin lira ceza kesildi.

Dün gece de alkollü sürücülere karşı denetim yapan polis ekipleri Kent Meydanı’ndaki uygulama esnasında ‘dur’ ihtarına uymayan aracın önünü kesti. Kontrol noktasındaki polis araçlarını aşamayan mini kamyonet sürücüsü; manevra yaptı, ters yöne girerek kaçmak istedi. Önünü kesen polisin ısrarla ‘dur’ ihtarında bulunmasına rağmen gaza basan sürücü polisi ezip geçti. O anlar kameraya yansıdı.

Ekipler ehliyeti olmadığı için kaçan sürücünün peşine düştüler. Sürücü kilometrelerce süren kovalamaca sonrası yakalandı. Sürücüye peş peşe drift yapmak, ters yöne girmek ve ‘dur’ ihtarına uymamaktan 130 bin lira idari ceza kesildi. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine daha önce el konulduğu için kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: İHA