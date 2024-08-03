Ehliyetsiz Sürücü Ağaca Çarptı, Kendisi ve Arkadaşı Öldü

Konya'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ağaca çarptı. Kaza sonucu, sürücü Emir Sefa Özbek ile arkadaşı Ayşegül Ercan Aygül hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Ehliyetsiz Sürücü Ağaca Çarptı, Kendisi ve Arkadaşı Öldü

Konya'da ağaca çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücü Emir Sefa Özbek (17) ile yanındaki arkadaşı Ayşegül Ercan Aygül (16), hayatını kaybetti.

Dün saat 23.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesinde meydana gelen kazada Ehliyetsiz Emir Sefa Özbek'in direksiyon kontrolünü kaybettiği 42 AYH 820 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada Özbek ile yanındaki arkadaşı Ayşegül Ercan Aygül, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla farklı hastanelere kaldırılan Ayşegül Ercan Aygül ile Emir Sefa Özbek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
AKP'li İsimden 'Haniye'li Bir Tuhaf Kıyas! Katliam Yasasını Nasıl Savunacağını Şaşırdı AKP'li İsimden 'Haniye'li Bir Tuhaf Kıyas!
Aracında Bulundurmayanlara 32 Bin TL Ceza Kesilebilir! 81 İldekiler İçin Geçerli Aracında Bulundurmayanlara 32 Bin TL Ceza Kesilebilir! 81 İldekiler İçin Geçerli
Cezaevinden Kaçan Eski Damat Katliam Yaptı! Cezaevinden Kaçan Eski Damat Katliam Yaptı!
Sofrada Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi Sofrada Kriz Yaşatacak… Zeytinyağında Kanser Alarmı Verildi
ÇOK OKUNANLAR
Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi
İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı: 'Türkiye Buna Uzun Süre Katlanamaz...' İktisatçı Mahfi Eğilmez'den 'Facia' Uyarısı
İsrail'den Bir Suikast Daha: Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü Kassam Tugayları'nın Komutanı Öldürüldü
24 Saati Geçti! Herkes Bu Soruyu Soruyor: Instagram Ne Zaman Açılacak? İşte Bakanlığın Şartları... İşte Instagram'ın Açılması İçin Bakanlığın Şartları...
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi