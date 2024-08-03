Ehliyetsiz Sürücü Ağaca Çarptı, Kendisi ve Arkadaşı Öldü

Konya'da ağaca çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücü Emir Sefa Özbek (17) ile yanındaki arkadaşı Ayşegül Ercan Aygül (16), hayatını kaybetti.

Dün saat 23.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesinde meydana gelen kazada Ehliyetsiz Emir Sefa Özbek'in direksiyon kontrolünü kaybettiği 42 AYH 820 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada Özbek ile yanındaki arkadaşı Ayşegül Ercan Aygül, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla farklı hastanelere kaldırılan Ayşegül Ercan Aygül ile Emir Sefa Özbek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA