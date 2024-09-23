Ehliyetini Yenilemeyenler Dikkat: Milyonlarca Sürücü İçin Kritik Uyarı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu, bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.

RANDEVU NASIL ALINIR?

Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabilecek.

Müracaat sonrası İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce basılan sürücü belgeleri, PTT'ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor.

PARA CEZASI YOLDA

Yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak ve sürücülere 2025 yılından itibaren idari para cezası verilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem