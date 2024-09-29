Ehliyet Yenileme İçin Son Tarihe Dikkat: Sürücü Belgelerinde Kritik Gelişme

Ehliyetlerini henüz yenilememiş olan sürücüler, işlemlerini nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirebilecek. Randevular ise internet üzerinden veya Alo 199 çağrı merkezi aracılığıyla alınabilecek. Peki, ehliyet yenileme işlemleri ne zaman sona erecek?

Eski tip ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler için belirlenen son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak açıklandı. Bu tarihten sonra eski ehliyetler geçersiz sayılacak ve ehliyet yenileme işlemi normal harç tarifesi üzerinden yapılacak.