Ehliyet Yenileme İçin Son Tarihe Dikkat: Sürücü Belgelerinde Kritik Gelişme
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016’dan önce düzenlenen sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen son tarih hakkında bilgilendirme yaptı. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Ehliyetlerini henüz yenilememiş olan sürücüler, işlemlerini nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirebilecek. Randevular ise internet üzerinden veya Alo 199 çağrı merkezi aracılığıyla alınabilecek. Peki, ehliyet yenileme işlemleri ne zaman sona erecek?
Eski tip ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler için belirlenen son başvuru tarihi 31 Aralık 2024 olarak açıklandı. Bu tarihten sonra eski ehliyetler geçersiz sayılacak ve ehliyet yenileme işlemi normal harç tarifesi üzerinden yapılacak.
Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, sürücü belgesi yenileme başvurularının tüm nüfus müdürlüklerinden yapılabileceği bildirildi. Yenileme işlemi için sürücülerden sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 liralık yenileme ücreti talep ediliyor. Eski ehliyet sahiplerinin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerektiği vurgulandı.
Sürücülerin yoğunluk yaşamaması için başvurularını son güne bırakmamaları öneriliyor.