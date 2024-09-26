Ehliyet Sınavında Kopya Çeken ve Çekmesine Yardımcı Olan Kişi Yakalandı

Kars'ta ehliyet sınavında kopya çeken kişi ile yardım aldığı şüpheli yakalandı

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Ehliyet Sınavında Kopya Çeken ve Çekmesine Yardımcı Olan Kişi Yakalandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde görüntü ve ses sistemiyle ehliyet sınavında kopya çeken kişi ile yardım aldığı şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki e-sınav merkezinde yapılacak sürücü belgesi sınavında ses ve görüntü aktaran cihazlar ile usulsüzlük yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, düzenek hazırlayan T.B'yi (46) sınav merkezi dışında, sınava giren A.Ş'yi (35) ise kopya düzeneğiyle suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üst aramasında kamera, kulaklık, mikrofon, modem ve ses aktarım cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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