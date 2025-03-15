Ehliyet Sınavına İç Çamaşırında Gizlediği Cihazla Girdi, Yakayı Ele Verdi

Ehliyet sınavına iç çamaşırına gizlediği telefon ve dinleme cihazıyla giren şahıs ve ona kopya veren kişi gözaltına alındı.

Ehliyet Sınavına İç Çamaşırında Gizlediği Cihazla Girdi, Yakayı Ele Verdi

Tunceli’de ehliyet sınavına iç çamaşırına gizlediği telefon ve dinleme cihazıyla giren şahıs ve ona kopya verdiği belirlenen kişi yakayı ele verdi. 2 şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi yazılı sınavına giren kişinin üzerinde kopya düzeneği olduğu ihbarıyla çalışma başlattı. Kopya düzeneğiyle sınava girmeye çalışırken yakalanan şüphelinin üst aramasında, iç çamaşırına gizlenmiş cep telefonu ve kulak içine yerleştirilmiş mikro ses aktarma cihazı ele geçirildi.

Kopya düzeneğiyle bir araçtan bilgi aktaran şüpheli de tespit edilip yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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