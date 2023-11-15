Ehliyet almak isteyenler dikkat: Tarih verildi, yüzde yüz zam geliyor!

Son bir yılda sürücü kurslarına gelen yüksek zamlar sürücü adaylarının eleştirilerine sebep oluyor. Bugün; ehliyet kurs ücretleri 7.500 liradan başlıyor. Harç ücretleri ile birlikte fiyat 10 bin lirayı geçiyor. 2024 yılında ise harç ve kurs ücretlerine zam yapılması bekleniyor. Toplam fiyatın 20 bin lirayı bulacağı tahmin ediliyor.