Ehliyet Alacaklar Elini Çabuk Tutsun: Beklenen Uyarı Bir Anda Geldi, Dikkat Son 4 Gün

DİKKAT SÜRE DARALIYOR

Şide, eski yönetmelikle ehliyet almak isteyenlerin kayıt için son günlerinin yaklaştığını belirterek, "Ekim ayının 15'ine kadar kayıt yaptırmalılar. Çünkü kayıt olduktan sonra sınav ve ehliyet alma süreci 45 günü bulabiliyor. Kasım'dan itibaren kaydolanların sınavı Ocak ayında olacak ve bu yeni yönetmelikle daha fazla zorlanacaklar. Şu anda çoğu kişi bu durumdan habersiz ve kontenjan sıkıntısı da yaşayabilirler" ifadelerini kullandı.