Ehliyet Alacaklar Elini Çabuk Tutsun: Beklenen Uyarı Bir Anda Geldi, Dikkat Son 4 Gün
Ehliyet almak isteyenler için kritik bir uyarı yapıldı. Ocak ayından itibaren ehliyet alma süreci daha zorlu hale gelecek. Uzmanlar, bu nedenle, ehliyet alma sürelerinin 45 günü bulabileceğini belirterek, adayların önümüzdeki 4 gün içinde harekete geçmelerini önerdi.
Kaynak: İHA
Ehliyet almak isteyenler, Ocak ayından sonra daha fazla zorlukla karşılaşacak. Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda 'Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımladı. Yeni yönetmelik henüz uygulanmaya geçmemiş olsa da, ehliyet sınavlarında birçok değişiklik yapılacağı öngörülüyor.
SON TARİHE DİKKAT
Direksiyon eğitmeni Taner Şide, yeni yönetmeliğin yılbaşından itibaren yürürlüğe girmesini beklediklerini belirterek, ehliyet almanın daha da zorlaşacağını ifade etti. Adayların kayıt olduktan sonra sınava girip ehliyet almasına kadar geçen sürenin 45 güne kadar çıkabileceğine dikkat çeken Şide, eski yönetmelikle sınavdan geçmek isteyenlerin 15 Ekim’e kadar kayıt yaptırmalarını önerdi.
SINAV SÜRELERİ DEĞİŞİYOR
Şide, sınav süresinin 30 dakikadan 40 dakikaya çıkarılacağını ve adayların başlangıç noktasına park ettikten sonra 10 dakikalık ek bir süre alacaklarını belirtti. Ayrıca, paralel park uygulamasında da yenilikler getirileceğini, adayların tek hamlede park etme hakkı olacağını ve bu hamleleri başarılı bir şekilde gerçekleştiremediklerinde tekrar deneme fırsatlarının olacağını kaydetti.
İKİ PARKURLU SINAV OLACAK
Sınav parkurunda yapılan değişikliklere de değinen Şide, "Adaylar hem A hem de B yolunda sınav olabilecek. Bu durum, adayların her iki parkurda da çalışmak zorunda kalması anlamına geliyor" dedi.
DİKKAT SÜRE DARALIYOR
Şide, eski yönetmelikle ehliyet almak isteyenlerin kayıt için son günlerinin yaklaştığını belirterek, "Ekim ayının 15'ine kadar kayıt yaptırmalılar. Çünkü kayıt olduktan sonra sınav ve ehliyet alma süreci 45 günü bulabiliyor. Kasım'dan itibaren kaydolanların sınavı Ocak ayında olacak ve bu yeni yönetmelikle daha fazla zorlanacaklar. Şu anda çoğu kişi bu durumdan habersiz ve kontenjan sıkıntısı da yaşayabilirler" ifadelerini kullandı.