EGM: Okul Saldırılarına İlişkin Paylaşımlarla İlgili 83 Kişi Gözaltına Alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin, "Suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır" açıklamasını yaptı.

EGM: Okul Saldırılarına İlişkin Paylaşımlarla İlgili 83 Kişi Gözaltına Alındı
EGM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında; suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır. Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 adet Telegram grubu kapatılmıştır. Şüphelilerle ilgili adli süreçler ilgili birimlerimizce çok yönlü olarak sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

İstanbul'da Okul İsmi Vererek Tehdit Paylaşımlarına Soruşturma: 6 Çocuk Gözaltına Alındı İstanbul'da Okul İsmi Vererek Tehdit Paylaşımlarına Soruşturma
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Yeni Detaylar: Katliamın Belgesi Bilgisayarından Çıktı Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Yeni Detaylar
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Okullarda Kırmızı Alarm: Her Kapıda En Az 2 Polis Okullarda Kırmızı Alarm: Her Kapıda En Az 2 Polis
Ünlü Oyuncu Aleyna Bozok'un Mesajları İfşa Oldu: Fuhuş Pazarlığı İddiasında Şok Detaylar Ünlü Oyuncunun Mesajları İfşa Oldu: Fuhuş Pazarlığı İddiasında Şok Detaylar
Günün En Ağır Bekleyişi... Morg Kapısındaki Fotoğraf Yürek Burktu Morg Kapısındaki Fotoğraf Yürek Burktu
Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Yeni Detaylar: Katliamın Belgesi Bilgisayarından Çıktı Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Yeni Detaylar
Okullar İçin Acil Güvenlik Zirvesi: Yeni Tedbirler Belirlenecek Okullar İçin Acil Güvenlik Zirvesi