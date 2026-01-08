Eğitime Kar Engeli! Üç İlde Okullar Tatil Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün peş peşe yaptığı uyarıların ardından beklenen yoğun kar yağışı, bazı illerde eğitimi durma noktasına getirdi. Kar ve buzlanma riskinin artmasıyla birlikte valilikler, öğrenci ve vatandaşların güvenliği için okullarda eğitime ara verilmesi yönünde kararlar almaya başladı.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunurken, 9 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen iller de netleşti.

TUNCELİ’DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Tunceli Valiliği, kentte etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının bu karardan etkilendiği belirtildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 09 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

MUŞ’TA YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Muş’ta da hava şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte eğitime bir günlük ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yoğun kar yağışının kent genelinde etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"9 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

HAKKARİ'DEN DE TATİL HABERİ GELDİ

Hakkari'den de kar tatili haberi geldi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Hakkari genelinde de eğitime 1 gün ara verildi. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) dahil tüm eğitim süreçleri durdurulurken, kronik hastalığı olan personel idari izinli sayıldı.



