Ege'de deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Ege'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Ege'de deprem

Ege Denizi'nde bugün saat 21.06'da deprem oldu.

AFAD, depremin derinliğini 6,98 kilometre, büyüklüğünü de 3.9 olarak duyurdu.

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