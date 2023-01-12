Ege'de deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Ege'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde bugün saat 21.06'da deprem oldu.
AFAD, depremin derinliğini 6,98 kilometre, büyüklüğünü de 3.9 olarak duyurdu.
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