Ege Üniversitesi'nde 'Adrese Teslim İhale' Çarkı: Kamu Görevlileri de Vurgunun İçinde

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen mali suçlar soruşturması, bölgenin en köklü eğitim kurumlarından Ege Üniversitesi’ne uzandı. Üniversite bünyesindeki ihale süreçlerini mercek altına alan savcılık, kamuyu milyonlarca lira zarara uğratan ve belirli şirketlere haksız kazanç sağlayan dev bir organizasyonu deşifre etti. Şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

KAMU GÖREVLİLERİ VE FİRMA SAHİPLERİ ORTAK ÇALIŞMIŞ

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, yolsuzluk çarkının işleyiş biçimi ortaya çıkarıldı. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve satın alma birimlerinde görevli memurlar, ihalelere giren çeşitli medikal, hizmet ve tedarik firmalarının yöneticileriyle örgütlü bir şekilde hareket etti.

Doğrudan temin ve kamu ihalelerinde yasal mevzuata aykırı usulsüzlükler yapılarak ihaleler önceden belirlenen adreslere teslim edildi.

DİJİTAL DELİLLERE EL KONULDU

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, 45 şüphelinin adreslerine eş zamanlı şafak baskınları düzenledi. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama, el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, usulsüz ihale evraklarına ve dijital materyallere mahkeme kararıyla el konuldu.

Kaynak: DHA